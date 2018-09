رشيد طه يسافر رحلته الأخيرة.. وفاة مطرب الجزائر الشهير

المتوسط:

توفى المطرب الجزائري رشيد طه، عن عمر يناهز 59 عامًا، حيث عثرت الشرطة الفرنسية على جثته مساء أمس الثلاثاء، داخل شقته بباريس، وأكدت التقارير الطبية، أنه توفى إثر إصابته بنوبة قلبية أثناء نومه، ولم يتم إسعافه.

طه هو مغنى راب جزائرى ولد بـ«سيق الواقعة»، فى 19 سبتمبر 1958، ويعد من المهاجرين الجزائرين، إذ استقر مع عائلته فى فرنسا.

وكون فرقة موسيقية هناك مع أصدقائه الذين تعرف عليهم وأطلقوا عليها اسم «بطاقة إقامة» Carte de Séjour، كان يقوم بعمل حفلات داخل النوادى الصغيرة. وعانى من الاضطهاد والعنصرية مما أثر على موسيقاه وأغانيه التى تناولت العنصرية والفقر والتهميش.

فى عام 1990، ترك فرقته الموسيقية وعمل بشكل منفرد ومن بين أعماله: «أوليه أوليه» و«ديوان». 5- أغانيه عبارة عن مزيج من الروك والموسيقى العربية وبرز ذلك فى ألبومه «صنع فى المدينة» الذى سجله فى باريس ولندن ومراكش. وغنى مع الشاب خالد والشاب فضيل، الأغنية الشهيرة «عبد القادر» والتى حققت نجاحًا كبيرًا، ومن أشهر أغانى «رشيد»، «يا رايح وين مسافر». وكان قد انتهى رشيد طه من إعداد ألبومه الجديد Believe، الذى من المقرر إصداره فى مطلع 2019، إلا أنه رحل قبل مشاهدة نجاحه ورأى جمهوره فيه

