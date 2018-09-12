الأمم المتحدة: الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور في الغوطة وإدلب

قال محققون من الأمم المتحدة يعملون في مجال حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن القوات الحكومية السورية أطلقت غاز الكلور، وهو سلاح كيماوي محظور، في الغوطة الشرقية التي كانت تخضع لسيطرة المعارضة وفي محافظة إدلب هذا العام، في هجمات تمثل جرائم حرب.

وذكر مسئول بالأمم المتحدة، لـ"رويترز"، أن هذه الوقائع ترفع عدد الهجمات الكيماوية التي وثقتها لجنة التحقيق بشأن سوريا في البلاد منذ عام 2013، إلى 39 هجوما منها 33 هجوما منسوبا للحكومة، ولم يتم تحديد هوية المتسبب في الهجمات الست الأخرى.

وأضاف المحققون في تقريرهم "لاستعادة الغوطة الشرقية في أبريل، شنت القوات الحكومية العديد من الهجمات العشوائية في مناطق مدنية ذات كثافة سكانية عالية واشتمل ذلك على استخدام أسلحة كيماوية" في إشارة إلى أحداث وقعت بين 22 يناير، وأول فبراير، في منطقة سكنية في دوما بالغوطة الشرقية، إحدى ضواحي العاصمة دمشق.

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