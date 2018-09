أعمال تخريبية لميليشيات الحوثي بالحديدة 

المتوسط:

أكدت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ارتكاب ميليشيا الحوثي الموالية لإيران عددا من الأعمال التخريبية في منطقة الكيلو 16 بمحافظة الحديدة عبر إقدام عناصرها على زرع كميات كبيرة من الألغام الأرضية على الطريق الاستراتيجي الرابط بين صنعاء و مدينة الحديدة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، فقد قامت الميلشيات بإضرام النار في أعداد كبيرة من إطارات السيارات بالقرب من مستودعات تابعة لمنظمات إغاثية دولية، وذلك بعد هزائمها المتلاحقة بجبهة الحديدة في محاولات يائسة من عناصرها لإعاقة تقدم قوات المقاومة اليمنية المشتركة، و على رأسها ألوية العمالقة.

كما رصدت قوات التحالف العربي تفجير عناصر ميليشيا الحوثي بوابة رئيسية تقع على طريق الكيلو 16 الذي يعد أهم منفذ تمر عبره التعزيزات العسكرية لمسلحي الحوثي.

ومن شأن السيطرة الكاملة على الطريق، قطع أهم خطوط إمداد الميليشيات المتمترسة داخل مدينة الحديدة وتضييق الخناق على عناصرها المنهارة .

وتجدر الإشارة إلى أن قوات ألوية العمالقة العاملة ضمن المقاومة اليمنية المشتركة نجحت في السيطرة على منطقتي الكيلو 10 و الكيلو 7، وتمكنت من قطع جميع خطوط إمداد ميليشيات الحوثي حتى طريق الكيلو 16 بالحديدة وسط مصرع العشرات من مسلحي الحوثي وأسر أعداد كبيرة منهم.

