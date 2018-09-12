أبل تستعرض ترسانتها من أحدث أسلحتها التقنية

عرضت شركة أبل مجموعة من منتجاتها المبتكرة التي بعد أن انتظرها عشاق التقنية لعدة أشهر، وذلك عقب افتتاح الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، من مسرح ستيف جوبز في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، مؤتمر الشركة للإعلان عن عزم أبل شحن أكثر من ملياري جهاز.

وخلال المؤتمر قدم مدير العمليات في الشركة جيف وليامز، الإصدار الجديد من ساعة “ووتش 4” التي تم تصميمها بشكل مبتكر، فضلا عن انها تضم إضافات وتحسينات مميزة، جيث تم تزويد الساعة بشاشة عرض أكبر بنسبة 30% من النموذج السابق مع بقائها أنحف منها.

وتدعم الساعة معالجا قويا 64 بت ثنائي النواة، إضافة إلى أنها تدمج شريحة ذكية لها القدرة على توقع سقوط مرتديها، وإجراء مكالمة لرقم الطوارئ في مثل هذه الحالة.

واستعرض نائب رئيس الشركة للتسويق، فيل شيلر، هاتف آيفون XS الجديد بألوانه الثلاث الذهبية والفضية والرمادية، حيث

سيتوفر بشاشة عرض قياس 5.8 إنشات، في حين سيكون قياس شاشة آيفون XS Max قرابة 6.5 إنشات.

كما عززت أبل هاتفيها الجديدين بقدرات الواقع المعزز، الأمر الذي سيفضله محبي الألعاب حول العالم.

وكشفت أبل عن آيفون XR المزود بشاشة LCD الذي يدعم شاشة كبيرة تغطي كامل الجهاز قياس 6.1 إنشات، إلى جانب معالج قوي للرسوميات، وكاميرا بدقة 12 ميغابكسل أحادية العدسة.

هذا وسيأتي الهاتف بثلاث سعات للتخزين هي 64 و128 و256 غيغابايت، وبسعر يبدأ من 749 دولار أميركي، الذي سيتوفر ابتداء من 19 أكتوبر.

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