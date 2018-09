المتوسط:

توصل رئيس السودان سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار لاتفاق سلام اليوم الأربعاء على هامش قمة عقدت في إثيوبيا.

وانزلق جنوب السودان إلى أتون الحرب بعد عامين من استقلاله في 2011 عندما تحول النزاع السياسي بين كير ومشار إلى مواجهة عسكرية.

وسبق وانهار اتفاق سلام وقع عام 2015 بعد طرد مشار من جوبا إثر اشتباكات مع القوات الحكومية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.

