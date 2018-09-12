نحافتي مزمنة.. ماذا تفعل لو كنت مكاني؟!

تحتل مشكلة النحافة المفرطة أولوية في عقل أي امرأة. فهن يشعرن بإحراج شديد لو مشين في الشارع، يشعرن بقلق وخوف إذا ما فكرن في ارتداء نوعية ما من الملابس: هذا لا يناسب جسمي وتلك القطعة الصغيرة الجميلة أكبر مني مرتين!. كابوس لا تجدي معه إلا زيارة الطبيب في بعض الحالات، حلم المظهر الأنيق يراود كل فتاة، يتساءلن: الحل في النظام الغذائي؟. الوصفات الطبية والطبيعية؟ … الرياضة أحسن؟ الحلول في هذا التقرير.

تحتل مشكلة النحافة المفرطة أولوية فى عقل أى امرأة. فهن يشعرن بإحراج شديد لو مشين فى الشارع، يشعرن بقلق وخوف إذا ما فكرن فى ارتداء نوعية ما من الملابس: هذا لا يناسب جسمى وتلك القطعة الصغيرة الجميلة أكبر منى مرتين!. كابوس لا تجدى معه إلا زيارة الطبيب فى بعض الحالات، حلم المظهر الأنيق يراود كل فتاة، يتساءلن: الحل فى النظام الغذائي؟. الوصفات الطبية والطبيعية؟… الرياضة أحسن؟

النحافة المزمنة عمومًا ليس معناها المظهر الهزيل لجسد أى فتاة لكنها تعنى علميا نقص كتلة الجسم 18.5 كيلو عن المعدل الطبيعى لوزن الكتلة.

هناك عدة أسباب للإصابة بالنحافة المزمنة:

– العادات الغذائية الخاطئة منذ الطفولة واتباع أنظمة غير مليئة بالعناصر الغذائية الجيدة.

– تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة بشكل مستمر.

– تناول الطعام وبعض الأدواية المساعدة فى فقدان الشهية.

– الشعور بالخوف والتوتر والعصبية الزائدة.

– ممارسة بعض الألعاب والتمارين بشكل زائد عن الحد الطبيعى ما يؤدى إلى حرق السعرات الحرارية.

– وجود مشاكل فى الجهاز الهضمى تمنع امتصاص الطعام بشكل جيد.

فقر الدم الشديد

– الاكتئاب الشديد المُسبب لفقدان الشهية.

– الإصابة ببعض الأمراض تسبب فقدان الشهية كنتيجة لعلاجها مثل الإصابة بالأورام والتهابات المعدة.

نطرح الآن بعض النصائح للقضاء عليها.

– إجراء فحص طبى عام يشمل الهرمونات ووظائف الغدد للتأكد من سلامة الجسم من أى أمراض عضوية.

– الابتعاد عن العادات الغذائية الخاطئة وتناول الطعام الغنى بالنشويات والسكريات على فترات لكسب سعرات حرارية.

– زيادة الحصص الغذائية المتناولة خلال اليوم، وتشمل سعرات حرارية أكثر، يحتاج الجسم يوميا ما بين 40 و45 سعرا حراريا لكل كيلو جرام لضمان زيادة أفضل فى الوزن.

– زيادة حصص الطعام المليئة بالدهون الصحية مثل "المكسرات، والعصائر الطبيعة الغنية بالسكريات الطبيعة، والحليب كامل الدسم ومشتقاته من الجبن والألبان المصنعة.

– تناول الفاكهة والخضروات لإمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن الضرورية للصحة.

– تناول جزء من الحلويات والسكريات باعتدال وبكميات قليلة.

– زيادة الحصص اليومية من الخبز والأرز والمكرونة.

– إضافة العسل إلى الحليب العصائر والمشروبات.

– طرد الملل بالتغيير المستمر فى الوجبات.

– محاولة الابتعاد قدر الإمكان عن الضغط العصبى المسبب لفقد الشهية.

– تجنب شرب الماء أثناء تناول الوجبات لأن ذلك يعوق عملية الهضم ويعطى إحساسا كاذبا بالشبع.

وصفات تساعدك على زيادة الوزن..

– اخلطى الحلبة إلى الماء المغلى، واتركيها على النار تغلى لمدة دقيقة، ثم حليها بالعسل، واشربيها 3 مرات فى اليوم مع الاستمرار عليها حتّى الحصول على الوزن المناسب، كما يمكنك خلط زيت الحلبة وزيت الخروع، واستخدميهم فى دهن المكان الذى ترغب فى زيادته.

– الطحينة، تعتبر فاتحا للشهية لكونها تصنع من السمسم، الذى يساعد فى زيادة الوزن.

وأخيرا.. احرصى عزيزتى على ممارسة الرياضة بانتظام، فالرياضة تقوّى العضلات وتجعل زيادة الوزن تتركز فى العضلات بدلاً من زيادة الدهون كما أنها تفتح الشهية وتُقلل من تأثير الضغوط النفسية على الصحة العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا