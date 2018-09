ممثلة أفلام إباحية تهدد “ترامب” بكشف علاقتها معه في مذكراتها

المتوسط:

قالت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، التي زعمت أنها كانت على علاقة عابرة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نحو عقد، يوم الأربعاء إنها كتبت مذكراتها الشخصية وروت فيها بأدق التفاصيل معاركها القانونية القائمة مع ترامب وحياتها كراقصة تعر.

وقالت دانيالز (39 عاما) واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد لشبكة (إيه.بي.سي) إن شركة سانت مارتنز برس التابعة لدار ماكميلان للنشر ستطرح كتابها “الكشف الكامل” (فول ديسكلوجر) في الأسواق يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

ونفى ترامب إقامة علاقة مع دانيالز.

وقالت دانيالز إنها كتبت عن عملها وعن مقاضاة ترامب. وتستهدف الدعوى القضائية التي أقامتها إبطال اتفاق لعدم إفشاء الأسرار وقعت عليه قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 يلزمها بالصمت بشأن ما وصفتها بأنها علاقة “حميمية” جمعتها بترامب.

وزعمت في الدعوى، التي أقيمت في مارس آذار في لوس انجليس أن اتفاق عدم إفشاء الأسرار باطل وإنها حرة في مناقشة علاقتها بترامب علنا لأنه لم يوقع على الاتفاق قط.

وأقر مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق لترامب بالذنب بتهمة انتهاك القانون الاتحادي بعد أن دفع لدانيالز 130 ألف دولار لعدم كشف معلومات ستضر بترامب.

