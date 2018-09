برلمان أفغانستان يدعم إعادة النظر في الاتفاقية الأمنية مع واشنطن

المتوسط:

دعم نواب البرلمان الأفغاني بغالبية الأصوات، اليوم الأربعاء، مبادرة لإعادة النظر في الاتفاقية الأمنية بين كابل وواشنطن، حسبما أفادت قناة 1TV الأفغانية.

وكانت المبادرة بهذا الشأن حظيت سابقا بدعم عدد من نواب البرلمان، قبل طرحها للمناقشة والتصويت عليها من قبل مجلس الشيوخ.

ولفتت القناة إلى أن المبادرة لقيت أيضا دعم الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، الذي رفض المصادقة عليها أثناء توليه رئاسة البلاد، منتقدا الولايات المتحدة لعدم وفائها بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.

وفي 7 أكتوبر 2001، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا عملية “الحرية المطلقة” ضد حركة طالبان، وتم انتشار “قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن في أفغانستان” (إيساف) تحت قيادة الولايات المتحدة والناتو.

وفي 2014، صدر إعلان رسمي من واشنطن وحلف شمال الأطلسي عن انتهاء مهمة “إيساف” القتالية، لتحل محلها مهمة “الدعم الحازم” غير القتالية. وتتلخص هذه المهمة ومعظم المشاركين فيها أمريكيون، في تدريب القوات الحكومية الأفغانية وتقديم المساعدة لها.

