واشنطن تعلن معاقبة كل من يتدخل في الانتخابات الأمريكية

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بحماية الولايات المتحدة من أي تدخلات خارجية في الانتخابات الأمريكية، وذلك عبر فرض عقوبات على دول أو أطراف تسعى للتدخل.

وفي مؤتمر صحفي قال المستشار الرئاسي للأمن القومي، جون بولتون، اليوم الأربعاء، إن وزارتي الدفاع والخزانة سيقع على عاتقهما، بموجب الأمر التنفيذي، اتخاذ قرارات تخص التوصية بفرض العقوبات وتنفيذ هذا الإجراء.

وأوضح بولتون أن العقوبات ستشمل تجميد أرصدة مصرفية وتقييد وصول الجهات المستهدفة إلى المؤسسات المالية الأمريكية، وحظر استثمار مواطني الولايات المتحدة في شركات متهمة بالتدخل في الانتخابات.

وفي وقت سابق نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين مطلعين، بأن قرار ترامب توقيع الأمر التنفيذي المذكور تزامن مع استعدادات الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية والقانونية الأمريكية لحماية انتخابات الكونغرس المرتقبة في 6 نوفمبر من هجمات أجنبية محتملة، وذلك على الرغم من توجيه ترامب نفسه انتقادات ساخرة إلى التحقيقات الجارية في قضية “التدخل الروسي” في انتخابات عام 2016 الرئاسية.

ونفت موسكو مرارا، بما في ذلك خلال لقاء القمة بين الرئيسين الروسي والأمريكي في هلسنكي، في يوليو الماضي، الاتهامات بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، مشيرة إلى عدم امتلاك واشنطن أي أدلة تثبت ذلك.

