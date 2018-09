رئيس فنزويلا يتوجه إلى الصين لتعزيز العلاقات الاقتصادية

المتوسط:

توجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى الصين لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأعلن عن إمكانية عقد اتفاقيات جديدة مع بكين.

وقال مادورو قبيل التوجه إلى الصين إن هذه الزيارة مهمة جدا بالنسبة لفنزويلا وإنها تنتظر منها الكثير، مؤكدا رغبة كراكاس في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وإحراز تقدم بشأن اتفاقيات جديدة حول الاقتصاد والقطاع المالي والطاقة والتكنولوجيات والاتصالات.

وأضاف أن الزيارة تجري في أفضل الظروف، مشيرا إلى أنه تم “إطلاق برنامج لاستعادة النمو الاقتصادي والازدهار” في فنزويلا.

وكان مادورو قد أعلن في العام الماضي أنه تم إطلاق 790 مشروعا مشتركا مع الصين منذ عام 2004، وتم إتمام 495 منها، بينها مشاريع في مجالات النفط وبناء السكن وإطلاق الأقمار الاصطناعية للاتصال وتطوير مختلف القطاعات الإنتاجية. وكانت 205 مشاريع قيد التنفيذ، وتوقع بدء تنفيذ 90 مشروعا آخر في أقرب وقت.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات الصينية في الاقتصاد الفنزويلي يبلغ 62 مليار دولار.

