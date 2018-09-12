مجموعة مسلحة تطلق النار على فريق صيانة تابع للنهر الصناعي

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت إدارة المنطقة الجنوبية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي أمس الثلاثاء عن تعرضت إحدى فرق التشغيل والصيانة إلى رماية بالذخيرة الحية أثناء قيامها بعمله الروتيني على البئر 411.

إدارة المنطقة الجنوبية أوضحت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي” فيس بوك ” أن فريق الصيانة شاهد مجموعة تقوم بأعمال التخريب والسطو على البئر 411 ولاذت بالفرار عند قرب وصول سيارة الفريق إلى البئر حيث قامت المجموعة المسلحة بإطلاق النار تجاه الفريق لتلوذ بعد ذلك بالفرار.

وأكدت إدارة المنطقة الجنوبية أن الرماية لم تصب أعضاء الفريق بأي مكروه،لافتةً إلى أن الإعتداء تسبب في خسارة محول الكهرباء الخاص بالبئر.

وأشارت إدارة المنطقة الجنوبية إلى أن البئر قبل الإعتداء كان متاح للتشغيل ومن ضمن الآبار العاملة.

وكانت إدارة جهاز النهر الصناعي قد ناشدت خلال الفترة الماضية كل القبائل والمدن الى كف الإعتداءات على المرافق المالية محذرة من مغبة إستمرار هذه الأفعال التي لن تتسبب الا بانقطاع المياه على المدن .

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