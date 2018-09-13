بعدما سخر من ذكائه وكشف مصدر ثروته.. رئيس أكبر بنك أمريكي يتراجع عن مهاجمة الرئيس ترامب

أعرب الرئيس التنفيذي لمصرف "جي بي مورجان تشايس" جيمي ديمون، اليوم الأربعاء، عن قدرته على "هزيمة" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات، لكنه سرعان ما تراجع عن تعليقاته.

وخلال ندوة للإعلان عن برنامج تنمية اقتصادي جديد للمدن في مقر المصرف في نيويورك، سخر ديمون من ذكاء الرئيس الأمريكي والمصدر العائلي لثروته.

ووفق محطة سي ان بي سي" قال ديمون "أعتقد أنه بإمكاني التغلب على ترامب.. لأنني قوي مثله، وأنا أذكى منه، يستطيع أن يسدد لي الضربات كيفما يشاء، لكن هذا لن يجدي معي، سأعود فورا لمواجهته".

وأضاف "بالمناسبة هذا النيويوركي الثري كسب ثروته بنفسه في الحقيقة"، لافتا إلى أنها "لم تكن هدية من والده".

لكن رئيس "جي بي مورجان" المعروف بفظاظته تراجع على الفور عن تعليقاته.

ونقل بيان صادر عن مكتب الإعلام في المصرف عن ديمون قوله: "لم يكن يجب أن أقول ذلك. أنا لست مرشحا للرئاسة"، وذلك بعد أقل من ساعة على إذاعة "سي إن بي سي" للتعليقات الأصلية.

وأضاف "هذا يثبت أني لن أكون سياسيا جيدا. أنا أصاب بالإحباط لأني أريد من كل الأطراف أن تجتمع للمساعدة في حل المشكلات الكبيرة".

وبالإضافة الى عمله كرئيس لـ "جي بي مورجان" أكبر مصرف أمريكي من حيث الأصول، يتولى ديمون رئاسة طاولة الأعمال المستديرة وهي مجموعة ضغط في واشنطن تمثل معظم الشركات الأمريكية الكبيرة.

وأثنت المجموعة على خطوات ترامب بخفض الضرائب وتقليص الإجراءات الإدارية، لكنها انتقدت سياساته حول التجارة والهجرة وتجنبت الانتقاد المباشر للرئيس نفسه.

وكان ديمون قد وصف الـ"بيتكوين" العام الماضي بأنها "عملية احتيال"، ثم أعرب لاحقا عن ندمه على هذا التعليق.

كما أنه أثار الاستغراب في يوليو 2017 عندما قال "أمر محرج إلى حد ما أن تكون مواطنا أمريكيا تجوب العالم" بسبب الجمود السياسي في الولايات المتحدة.

وأضاف حينها "لقد أصبحنا واحدا من أكثر المجتمعات بيروقراطية ومشاكسة إلى حد الإرباك "، متابعا "كان يمكن للنمو أن يكون أقوى لو أننا اتخذنا قرارات ذكية لإنهاء الجمود".

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