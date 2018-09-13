23 دولة على رأسها الهند وباكستان.. قائمة الدول الرئيسية لإنتاج وعبور المخدرات في العالم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أسماء 23 دولة بينها الهند وباكستان باعتبارها الدول الرئيسية لإنتاج وعبور المخدرات.

وتضم القائمة أيضا دول أفغانستان وجزر الباهاما وبليز وبوليفيا وميانمار وكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الدومنيكان وإكوادور والسلفادور وجواتيمالا وهايتي وهندوراس وجاميكا ولاوس والمكسيك ونيكاراجوا وبنما وبيرو وفنزويلا.

واعتبر الرئيس الأمريكي بوليفيا وفنزويلا من الدول التي فشلت بوضوح خلال الشهور الـ 12 الماضية في الوفاء بالتزاماتها وفقا للاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات واتخاذ الإجراءات التي ينص عليها قانون تفويض العلاقات الخارجية الأمريكي.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن قلقه العميق من زيادة المساحات المزروعة بالمخدرات خلال السنوات الأخيرة في كولومبيا والمكسيك وأفغانستان، حيث وصلت الآن إلى مستويات قياسية.

وأشار ترامب إلى أن الهيروين القادم من المكسيك، والكوكايين القادم من كولومبيا، يتسببان في وفاة الآلاف سنويا في الولايات المتحدة.

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