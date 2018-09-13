بسبب عائلته.. جون تيري يرفض الانتقال إلى سبارتاك موسكو

كتب: إياد علي مبروك

أغلق المدافع الإنجليزي المخضرم جون تيري، باب المفاوضات أمام مسئولى نادي سبارتاك موسكو الروسي بعد إعلانه اليوم الأربعاء عن رفض العرض الروسي.

مدافع تشيلسي السابق صاحب الـ37 عاما نشر بيانا، مساء اليوم عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، جاء فيه: "لقد قررت بعد تفكير عميق رفض العرض المقدم من سبارتاك موسكو، وأتوجه بالشكر لمسئولى سبارتاك الذين سعوا لضمى، وأتمنى لهم ولجماهيرهم موسما جيدا، إنه نادي طموح، ولقد أعجبت كثيرا بعقليتهم الاحترافية".

وحسب البيان فإن تيرى رفض الانتقال لصفوف النادي الروسي من أجل عائلته، وأكد ذلك فى بيانه قائلا: "بعد التفكير فى هذه الخطوة مع عائلتي، قررنا جميعًا أنها ليست الخطوة الصحيحة لنا في هذا الوقت".

هذا ويذكر أن جون تيري لا يرتبط حاليا بأى نادى بعد انتهاء تعاقده الموسم الماضي مع فريق أستون فيلا، الذي لعب بقميصه 32 مباراة فى بطولة الشامبيون شيب، ولم يعلن المدافع الانجليزي حتى الآن عن وجهته القادمة وسط شائعات عن رغبة جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد فى تدعيم خط دفاعه المخضرم جون تيري.

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