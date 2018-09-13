تقارير.. إسبانيا تخطط لتنظيم مونديال 2030 مع هذه الدول

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن المملكة الإسبانية تسعى جاهدة إلى الفوز بشرف تنظيم مونديال 2030، سواء بشكل مستقل أو بالاشتراك في ملف ثلاثي مع كل من المغرب والبرتغال.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن مسؤولين عقدوا اجتماعًا بحضور رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، ورئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، لبحث إمكانيات ترشح إسبانيا لاستقبال مونديال 2030.

ونصت هذه الإمكانيات التي ناقشها الطرفان على جزأين: أن تنظم إسبانيا وحدها البطولة أو تقدم ملفا مشتركا يجمعها بالمغرب والبرتغال.

وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يفضل الاقتراح الثاني، وهو الدخول في ملف مشترك، حتى يرفع حظوظه، ويضمن فوزه بشرف احتضان مونديال 2030.

وتعتبر زيارة إنفانتينو إلى إسبانيا ثاني زيارة رسمية له إلى البلاد في أقل من شهرين، بعد حضوره في 24 يونيو الماضي، الجمعية العمومية الأولى للاتحاد الإسباني مع روبياليس، وشهدت أيضا حضور رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين.

يذكر أن إسبانيا استضافت كأس العالم مرة واحدة فقط في تاريخها، عام 1982 كما حصلت عليه أيضًا مرة واحدة في تاريخها كانت في عام 2010 بجنوب إفريقيا.

يذكر أن روسيا الاتحادية قد احتضنت نهائيات كأس العالم 2018، التي توج بها منتخب الديوك الفرنسية على حساب منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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