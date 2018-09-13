بعد إصابتها بشلل نصفي.. البطلة الأوليمبية فوجل تتحدث

كتب: إياد علي مبروك

فى بعض الأوقات قد لا يعنى السقوط نهاية المشوار والتوقف عن الحياة، بل يستمد البعض القوة من ذلك السقوط، هكذا فعلت البطلة الأوليمبية في سباق الدراجات كريستينا فوجل بعد إصابتها بشلل نصفى فى يونيو الماضي.

البطلة الألمانية خرجت اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين لتتحدث لأول مرة عن إصابتها، فوجل بدأت حديثها قائلة: "أريد أن أعود للحياة، حياتى اختلفت تماما، هناك أيضا لحظات اضطررت فيها للاستجابة للدموع والعواطف، أنا لست آلة".

وعبرت فوجل عن امتنانها لتعاطف الجماهير، قائلة: "لم أكن أظن أبدا أن تتسبب إصابتي في مثل هذا التعاطف، لقد كان مؤثرا للغاية وأعطاني طاقة إيجابية، بكيت من الفرحة عندما أفقت من الغيبوبة، ولاحظت مدى التعاطف معي على مستوى العالم".

وأنهت كريستينا حديثها بالتأكيد على عدم استسلامها للإصابة، وقالت: "لقد استيقظ الطموح بداخلي، كنت بالفعل أمس مع زملائي في التدريب بالمقعد المتحرك".

يذكر أن فوجل قد تعرضت للإصابة بشلل نصفي جراء حادث تعرضت له خلال التدريبات في السادس والعشرين من يونيو الماضي بعد سقوطها من على دراجتها أثر اصطدامها بزميلها فى التدريبات.

وطوال الأشهر الماضية تتلقى فوجل العلاج فى أحد المستشفيات بالعاصمة الألمانية برلين، وستعود كريستينا هذا الأسبوع لمنزلها بمدينة إرفورت استعدادا لبدء فترة العلاج الطبيعى.

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