أول تعليق من عضو الجبلاية على أزمة صورة محمد صلاح

علق كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على ما تردد بشأن إحضاره تورتة لمحمد صلاح لاعب المنتخب من محل حلوى مملوك له أثناء معسكر المنتخب احتفالا بترشيحه لجائزة أحسن لاعب في العالم.

قال كردي في تصريحات خاصة للتحرير، إنه لا يجد أزمة أن تنشر صفحة محل الحلوى على الفيسبوك صورة صلاح مع التورتة، كل المحلات تفعل ذلك عندما يزورها أو يتعامل معها أي شخص مشهور وصاحب شعبية كبيرة في الرياضة أو الفن.

ولفت عضو الجبلاية في تصريحاته إلى أنه يتعرص لمحاولة ممنهجة من شركة بريزنتيشن راعي اتحاد الكرة لتشويه صورته، خاصة بعدما أبعدهم عن معسكر منتخب مصر الأخير قبل مواجهة النيجر بتصفيات أمم إفريقيا.

وشهدت الساعات الماضية أزمة بعد أن قام أحد محلات الحلوى بنشر صورة احتفال المنتخب بمحمد صلاح والإشارة إلى أن تورتة الاحتفال الخاصة بنجم ليفربول تم صنعها لديهم وتدخل رامي عباس وكيل صلاح، وطالب الصفحة بإزالة الصورة، معتبرا ذلك الأمر تعديا على حقوق الإعلان الخاصة باللاعب.

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