مقتل 9 وإصابة العشرات في حادث دهس جنوبي الصين

قالت حكومة مدينة هينجيانغ في جنوب الصين، إن 9 أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب 46 آخرون، بعدما اقتحمت سيارة ساحة مكتظة بالناس أمس، الأربعاء، وإن الشرطة احتجزت السائق.

وقالت حكومة المدينة الواقعة بإقليم هونان في بيان، إن الحادث وقع قبيل الساعة الثامنة مساء (1200 بتوقيت جرينتش) في منطقة ميشوي التابعة للمدينة، مضيفة، أن السائق له سوابق جنائية.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها وسائل إعلام رسمية عدة جثث على الأرض.

وقالت الحكومة في البداية، إن ثلاثة أشخاص قتلوا لكنها رفعت عدد الوفيات إلى تسعة في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.

ولم يرد في بيان الحكومة، أو تقارير وسائل الإعلام الرسمية، ما يشير إلى أن الحادث له صلة بالإرهاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا