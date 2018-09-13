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بالفيديو | قنيدي : قادمون إلى طرابلس لبسط الأمن بقوة السلاح

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

قال العميد الموقوف من رئيس المجلس الرئاسي محمد قنيدي أحد قادة ” عملية البنيان المرصوص ”  أن القوات المسلحة التي ينتمي لها وكتائب ” ثوار السابع عشر من فبراير ”  المساندة للجيش الليبي تقوم حاليا بعملية لرفع الظلم و اقرار الأمن في العاصمة طرابلس وجميع المدن الليبية.

وأكد ” قنيدي” في لقاء مصور مساء الأربعاء من مكان غير معلوم وتظهر خلفه راجمة صواريخ ، بأنه والقوات المصاحبة له جاؤوا إلى العاصمة طرابلس بعد أن كثر فيها الفساد وتغولت المليشيات والمجموعات المسلحة التي قال إنها عاثت في العاصمة فساداً وذلك على حد تعبيره .

وأضاف قنيدي في كلمة قال إنها موجهة للشعب الليبي إن ” القوات المسلحة الليبية ” ستسيطر على العاصمة طرابلس وتبسط الامن والأمان وحتى يعيش المواطن في العاصمة في أمن و آمان و تيسير له كل سبل الراحة والعيش الكريم.

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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