خفايا الاثنين الأسود وبارونات النفط

ايوان ليبيا – وكالات

لم يكن ما حدث صباح الاثنين مجرد عمل ارهابي إجرامي مثل ما يعتقد الجميع علي الرغم بأن الكثير من الذين تواجدو داخل مبني المؤسسة و رؤساء الأقسام تفطنو الي خيوط اللعبة و ادركو ان ماحصل بأنها مسرحية هزيلة ظهرت خيوطها وعلاماتها الأسابيع الماضية اذا لم تكن الأشهر الاخيرة .

وذكر تقرير إعلامي أن اجتماع يوم الاثنين 20 اغسطس واجتماع يوم 6 سبتمبر كان من اجل تجميع كل مايتعلق بهذه الملفات وطمسها ومحو كل معلومة دخل وخارج المؤسسة وخصوصاً بعد تزايد وتيرة تغير مدير المصرف الخارجي محمد بن يوسف ! واجتماع الحبري والصديق الكبير بتونس لمراجعة الحسابات!!!

العملية اشترك فيها الكثير ولكن اخراجها كان هزلي ومفضوح حتي كان حراك الأحد أي يوم قبل العملية مؤشر خطير علي تورط الكثير … كافة الفواتير والمراسلات الرسمية وعقود البيع والشراء ومعدلات الانتاج المحقق والمصدر تما جمعها و وضعها علي أسطح طاولات المكاتب لتسهيل عملية حرقها وضيعها …

كل ما في العملية هو إتلاف كل الوثائق التي تخص المواضيع الرئيسية الثلاثة التي تطرق لها تقرير ديوان المحاسبة الصادر سنة 2018 باقتضاب وبشكل مختصر جداً في الباب الثالث (الصفحة من 208 الي 241)، والذي تضمن أن القيمة الفعلية التي سرقت تقدر بحوالي 112 مليار دولار وأغلبها ذهبت الي الشركات الأجنبية في الملفات الثلاثة و جيوب و حسابات البارونات الليبية.

الغاز المصدر إلى السوق الايطالي عبر الأنبوب البحري والتي امتنعت شركة ايني بعدم تسديد قيمة الصادرات من الغاز المباع لتصل الفترة الي سنوات متتالية وقيمة المصدر بمليارات الدولارات

عقود البيع والشراء المبرمة مع شركة جلنكور وفيتوال وحلمي النداء (ابن اخ يوسف النداء ممول الاخوان)، تورط بعض البارونات مع هذه الشركتين منتصف سنة 2011 حتي تاريخ الاثنين، وتم التورط في توقيع عقود معهم والكثير من فواتير شراء المنتجات النفطية وهمية وكذلك تسويق الخام الليبي بكميات كبيرة لاتعكس الانتاج الفعلي واسعار السوق الحقيقة.

جميع العقود و المرسلات مع شركة ونترسهال وعملية التمديد الغير صحيحة وغير قانونية وارتفاع مستوي الانتاج القصوي ليصل الي معدلات رهيبة دمرت المخزون المكمني وذلك لاستنزاف مايمكن استنزافه ولكل يعلم بان الاتفاقية انتهت في شهر الصيف 2016 وان الشركة تنتج بغير وجهه حق من ذلك التاريخ .

وأورد التقرير الإعلامي البارونات المتورطة :

١- البارون مصطفي صنع الله بليبلو (متورط في الملفات الثلاثة).

٢- البارون نجم الدين لعريفي (متورط بملفي شركة ونترسهال وشركة ايني ).

٣- البارون محمد عون (متورط بملف شركة ونترسهال). هو من إفتاء الي المجلس باستمرار اتفاقية ونترسهال وذلك بحجة غير قانونية.

٤- البارون فؤاد لكريكشي (متورط بملف شركة ايني الإيطالية وهو من يقوم جاهداً علي إغلاق هذه الملف). حاليا تم توظيفة كمدير بشركة ايني بالامارات

٥- البارون احمد امعتيق (متورط بدرجة كبيرة في الملفات الثلاثة وهو من قام بالبحث عن مخرج تعاقدي او قانوني ولو كان بالتزوير للتغطية عن ملف شركة ايني فيما يخص مداخيل بيع الغاز وكذلك المحاولة الفاشلة لإيجاد مخرج لشركة ونترسهال عبر لجنة الذي شكلها برئاسة محمد عون للتزوير والاحتيال علي استمرارية ونترسهال في الاستمرار في الانتاج ). ساهم في انتشار الفساد في كل ما يخص التسويق وشراء المنتجات. صفقة ونترسهال هي صفقة كوبلر و احمد امعتيق.

٦- البارون علي الترهوني و البارون ابراهيم ابوقعيقيص (مكتب النفط والمالية بالمكتب التنفيذي) هم من قام بابرام العقود مع شركة جلنكور والشريك القطري لتسويق خام السرير ومسلة سنة 2011 في بنغازي وكذلك توقيع اتفاقية محدودة الفترة الزمنية مع شركة فيتول لتجارة البترول.

٧- البارون الغامض بلعيد احمد سالم (مدير الادارة المالية بمؤسسة النفط )، متورط بشكل كبير في كافة ملفات الاحتيال والسرقة ونهب أموال الشعب… العقل المدبر لإعداد والتوقيع مع مصطفي صنع الله علي مستندات وفواتير المشتريات لمنتجات وهمية وكميات ضخمة تكفي استهلاك 14 بلد أفريقي وقام بتحويل الأموال الي شركات تجارة النفط المشبوهه وقام بالتستر والتزوير علي مستحقات الدولة الليبية من شركة ايني فيما يخص مبيعات الغاز الطبيعي وساعد شركة ونترسهال بتسديد ضرائب غير قانونية علي النفط المصدر مقابل كميات تساوي عشرات المليارات بغير وجهه قانوني. هذه الشخصية حيرت الكثير من دوائر الرقابة والمخابرات الغربية ولكن وجدو الرابط موخراً لصلته مع ا. م . ص ومع صاحب الارصدة المحولة من جلنكور وفيتول الي نوري الهمالي الورشفاني! … علي الرغم ان الأخير تاجر في السلع الاستهلاكية !!!

٨- البارون ابراهيم الجدران والبارون سالم الجدران ، من سهل في شحن كم هائل من البواخر بدون أجرات قانونية او اذون شحن رسمية.

٩- البارون احمد شوقي والبارون عماد بن رجب الذين ….. اغنياء ليبيا الجدد … تم تصنيفهم كأكبر محتالين ومتورطين بشكل صارخ في ملف التسويق المنتجات وتصدير وبالتحديد ملف شركة جلنكور وفيتول وحلمي النداء.

١٠ – البارون بشير الأشهب المصراتي مدير شركة خط الغاز الي إيطاليا ، قام بطمس وتزوير ارقام وكميات الغاز المصدرة الي إيطاليا والتلاعب في كل البيانات للسنوات السابقة، والدخول في مشاريع صيانة واستثمارات ورقية مع الطليان ،،،،، موخراً تكونت له ارصدة وعقارات رهيبة بدولة ماليزيا وهولندا .

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