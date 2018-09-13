شركات الإنترنت تواجه غرامة أوروبية إن بقي محتواها المتطرف ساعة

العنوان-ستراسبورغ

اقترح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يوم الأربعاء تغريم جوجل وفيسبوك وتويتر ومنصات إنترنت أخرى إذا لم ترفع المحتوى المتطرف على صفحاتها خلال ساعة واحدة.

وأبلغت المفوضية هذه الشركات في مارس آذار بأن أمامها ثلاثة أشهر تقدم خلالها ما يظهر أنها تزيل المحتوى المتطرف إلا أن المنظمين التابعين للاتحاد الأوروبي يقولون إنه لا يتحقق شيء يذكر في غياب تشريع يرغم هذه الشركات على فعل ذلك.

وتريد المفوضية إزالة المحتوى الذي يحرض على جرائم التطرف أو يدعو لها أو يروج لجماعات متطرفة أو يشرح كيفية ارتكاب مثل هذه الجرائم من على الشبكة العنكبوتية خلال ساعة من إعلان السلطات عن ذلك المحتوى.

وفي الاقتراح الذي سيكون بحاجة لدعم دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، ستكون منصات الإنترنت مطالبة أيضا باتخاذ إجراءات استباقية مثل تطوير أدوات جديدة للتخلص من المحتوى الذي ينطوي على انتهاكات.

وسيتحتم على الشركات التي تقدم مثل هذه الخدمات تقديم تقارير شفافية سنوية لتوضيح جهودها في التعامل مع المحتوى الذي يتضمن انتهاكات.

والشركات التي تمتنع بشكل مستمر عن إزالة المحتوى المتطرف قد تواجه غرامات تصل إلى أربعة بالمئة من الإيرادات العالمية السنوية، إلا أن هذه الشركات سيكون لها أيضا الحق في الطعن على أوامر حذف المحتوى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية