طوارئ الرئاسي تعلن انتهاء أزمة الوقود

ايوان ليبيا – وكالات

أصدرت لجنة الطوارئ والأزمة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي بيانًا لطمأنة المواطنين حول بتوفير الوقود بجميع مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط وحول توزيعه بشكل منظم واعتيادي على كافة المناطق والمدن والقرى الليبية.

وأهابت اللجنة في بيانها، الذي حمل رقم (1269) لعام 2018، المواطنين بضرورة تعاونهم بمزيد من الوعي ونبذ كافة مظاهر الفوضى وعدم الإستماع إلى الشائعات والأخبار الكاذبة المثيرة للفتنة الهادفة إلى حدوث إرباك للمشهد العام.

ودعت لجنة الطوارئ والأزمة في ختام بيانها المواطنين إلى ضرورة التحلي بروح التعاون والمسؤولية والمساهمة في استتباب الاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا