حقيقة مقتل عائلة بن منصور بالقربولي

ايوان ليبيا – وكالات

كشف مدير أمن طرابلس العميد صلاح السموعي أن قضية القتلى الذين تمت تصفيتهم ووجدوا في سيارة بمنطقة القربولي هي رهن التحقيقات لدى مركز الشرطة بالهضبة . وأوضح العميد السموعي في تصريح له أمس الاربعاء؛ أن هذه المشكلة بين عائلتين؛ الأولى من ترهونة والأخرى من قماطة، وهم من سكان الهضبة الشرقية خلف جامع الشاوش.

وأشار السموعي إلى أن البحث الجنائي – طرابلس، وبعد جمع الاستدلالات أفاد بأن الموضوع هو ثأر بين العائلتين وهما عائلة جمال محمد بن منصور، وعائلة أحمد عبد الحكيم شوبار، حيث قام المذكور الأول بطعن الثاني بواسطة سكين أدت لوفاته، وكذلك طعن شقيقه إبرهيم شوبار، والذي حفظ في مصحة الشفاء.

ونفى مدير أمن طرابلس صحة ما جاء في بيان اللواء السابع من أن عملية القتل والتصفية لعائلة بن منصور على الهوية، أو اتهام مجموعه مسلحه بحسب ماذكره اللواء السابع في البيان ، وأنه سيتم الكشف عن تفاصيل هذه القضية حال الانتهاء من التحقيقات

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