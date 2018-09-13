نواب بريطانيون يبحثون إمكانية إقالة ماي

ايوان ليبيا – وكالات

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) امس (الأربعاء) أن نحو 50 نائبا من حزب المحافظين ممن يعارضون اقتراحات رئيسة الوزراء تيريزا ماي الخاصة باتفاق ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، اجتمعوا لمناقشة متى وكيف يمكنهم الإطاحة بها من المنصب.

ونقلت «بي بي سي» عن مصدر لم تذكره بالاسم قوله إن النواب الأعضاء في مجموعة مناهضة للاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي، وتعرف باسم مجموعة البحوث الأوروبية، التقوا وناقشوا مستقبل رئيسة الوزراء في المنصب.

ونسبت «بي بي سي» إلى المصدر قوله إن عددا من الحضور في الاجتماع قدموا بالفعل خطابات لسحب الثقة من ماي.

وتقضي لوائح حزب المحافظين بإجراء انتخابات على الزعامة في حالة مطالبة 15 في المائة من نواب المحافظين، وعددهم 48 نائبا في الوقت الحالي، بالتصويت على سحب الثقة.

وأدانت مجموعة البحوث الأوروبية خطط ماي لإبقاء بريطانيا في منطقة تجارة حرة للسلع مع الاتحاد الأوروبي، بعد أن تترك التكتل في مارس (آذار)، لكن المجموعة واجهت انتقادات لأنها لم تقدم بديلا تفصيليا.

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