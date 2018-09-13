اجتماع الكويت يناقش اتفاقاً بحرياً للأمن الإقليمي

ايوان ليبيا – وكالات

تطرق الاجتماع الذي التأم في الكويت، أمس، وجمع قادة جيوش دول الخليج والأردن ومصر والقيادة المركزية الأميركية، إلى قضايا عدة، بينها بحث اتفاق بحري للأمن الإقليمي. وقال قائد القيادة المركزية الأميركية جوزف فوتيل، قبل بدء الاجتماع، إن هناك مسعى للتوصل إلى «اتفاق بحري» خلال اجتماع الكويت، وشدد على أهمية «تعزيز ودمج قدراتنا لمصالح أمننا القومي المشتركة».

وتابع فوتيل أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن هذه المنطقة أو شركائها فيها، مؤكداً أن «أولوياتنا كقيادة مركزية أميركية هي مواجهة التهديدات في المنطقة».

وحدد المسؤول العسكري الأميركي التهديدات الأمنية للمنطقة، قائلاً «هناك اثنان من التهديدات الأمنية المتواصلة في هذه المنطقة: أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار والمنظمات المتطرفة العنيفة».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا