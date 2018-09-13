التحالف العربي يقطع الطريق بين الحديدة وصنعاء اللتين يسيطر عليهما الحوثيون

قالت مصادر عسكرية، اليوم الخميس، إن القوات اليمنية مدعومة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية قطعت الطريق الرئيسي بين مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر والعاصمة وصنعاء، في انتكاسة للحوثيين الذين يسيطرون على المدينتين.

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