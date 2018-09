11 قتيلا و44 مصابا ضحايا حادث الدهس فى الصين

لقى 11 شخصا على الأقل مصرعهم وأُصيب 44 آخرون، فى حادث دهس بإقليم هونان وسط الصين.

وأوضحت السلطات المحلية وفقا لما ذكرته صحيفة “تشينا ديلي” الصينية، أن سيارة اقتحمت حشدا من الأشخاص فى ساحة بمقاطعة هينجدونج ثم ترجل السائق من السيارة واستخدم خنجرا ومجرفة للهجوم على الأشخاص المتواجدين فى الساحة.

وتمكنت الشرطة مع اعتقال الجانى، وذكرت أنه يبلغ من العمر 54 عاما، وله سجل من السوابق الجنائية، وتم سجنه عدة مرات بتهمة ارتكاب الجرائم وحيازة المخدرات.

