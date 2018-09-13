اخبار

مجلس جامعة الدول العربية يؤكد التزامه بوحدة وسيادة أراضي ليبيا ورفضه التدخل الخارجي أياً كان نوعـــــــه

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

القاهرة 13 سبتمبر 2018 (وال)- أكّد مجلس جامعة الدول العربية التزامه بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفضه التدخل الخارجي أياً كان نوعـــــــه .

وشدّد مجلس جامعة الدول العربية – في نص القرار الصادر على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ 150 المعنون ”  تطورات الوضع في ليبيا “، على دعـــــم الجهود والتدابير التي تتخذ لحفظ الأمن، وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحماية حدودها والحفــــــاظ على مواردها ومقدراتها .

وتابع النص :

“إن مجلس الجامعة على المستوي الوزاري

بعد إطلاعه :

– يقــــرر  –

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك