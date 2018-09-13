مجلس جامعة الدول العربية يؤكد التزامه بوحدة وسيادة أراضي ليبيا ورفضه التدخل الخارجي أياً كان نوعـــــــه

القاهرة 13 سبتمبر 2018 (وال)- أكّد مجلس جامعة الدول العربية التزامه بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفضه التدخل الخارجي أياً كان نوعـــــــه .

وشدّد مجلس جامعة الدول العربية – في نص القرار الصادر على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ 150 المعنون ” تطورات الوضع في ليبيا “، على دعـــــم الجهود والتدابير التي تتخذ لحفظ الأمن، وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحماية حدودها والحفــــــاظ على مواردها ومقدراتها .

وتابع النص :

“إن مجلس الجامعة على المستوي الوزاري

بعد إطلاعه :

– يقــــرر –

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