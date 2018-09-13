إطلاق برنامج تطلعات عين الزائر لخدمة رواد المسجد النبوي

أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي برنامجها "تطلعات عين الزائر" لخدمة زوار المسجد النبوي والذي يهدف إلى خدمة الزائر وقاصدي المسجد النبوي ليقرب وجهات النظر ويزيد من الترابط بين مقدمي الخدمة والمستفيدين ليترك أثراً طيباً في نفوس زائري المسجد النبوي.

وفي إطار سلسلة حملة (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا) في عامها السادس لخدمة زائري المسجد النبوي التابعة لوكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي، أطلقت إدارة خدمات المستفيدين بالوكالة برنامج "جسور"، والذي يأتي ضمن الخدمات التي تقدمها الإدارة من خلال مركز الخدمة الشاملة الميداني داخل المسجد النبوي بهدف تقديم خدمات متميزة في وقت قياسي للمستفيدين ورفع مستوى الرضا لدى ضيوف الرحمن عن الخدمات المقدمة وتوفير كافة الخدمات في مركز موحد يختصر على المستفيدين الوقت والجهد.

كذلك أطلقت إدارة الحشود بالوكالة برنامجها "تمكين" والذي يتضمن عرضا وشرحا لمداخل الساحات وارتباطها بالأحياء بالمنطقة المركزية، ونقاط مواقع الخدمة لزوار المسجد النبوي الشريف وكذلك الأبواب المخصصة للوصول لمقاصد الزوار داخل المسجد. كما تم توزيع الهدايا لزائري ورواد المسجد النبوي.

كما أطلقت إدارة الأمن بالوكالة برنامجاً بعنوان "أمنك مطلبنا وغايتنا"، لخدمة زائري المسجد النبوي والحرص على سلامتهم، حيث تهدف الحملة إلى توزيع 300 حقيبة تحتوي على مجموعة متنوعة من المطويات التوعوية التي تتضمن الرؤية والرسالة لإدارة الأمن بالوكالة وكذلك التعريف بالمخاطر المختلفة وكيفية مواجهتها والتعامل معها، وصولاً لتحقيق أعلى معايير السلامة والطمأنينة للمصلين.

إضافة إلى ذلك، قامت إدارة السقيا بالوكالة بتكثيف خدمات السقيا للحجاج والزوار وزيادة عدد الحافظات والحقائب المتنقلة في أروقة المسجد النبوي ومجمعات نوافير مياه الشرب الموزعة في الساحات بحسب كثافة وعدد المصلين والزائرين.

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