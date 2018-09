التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الصينى شى جين بينج، وحرص على تعليمه طريقة إعداد الفطائر التقليدية الروسية.

https://www.youtube.com/watch?v=QBiF4c82bjs

وعلى هامش زيارتهما لمعرض “شوارع الشرق الأقصى” فى مدينة فلاديفوستوك الروسية، ارتدى الرئيسان ملابس المطبخ، وقام بوتين بقلى الفطائر الروسية المعروفة باسم “بلينى” أمام نظيره الصينى من أجل تعليمه طريقة إعدادها، حيث وضع العجينة فى المقلاة ثم قلب الفطائر التى تناولاها بعد إضافة الكافيار الأسود والأحمر، بالإضافة إلى لحم السلطعون.

The post “الرئيس الطباخ”.. بوتين يعد الفطائر الروسية لنظيره الصيني appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية