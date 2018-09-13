الاتحاد العربي يستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المؤسسة الوطنية في طرابلس

القاهرة 13 سبتمبر 2013 (وال) – استنكر الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، العملية الإرهابية التي استهدفت مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس الإثنين الماضي.

ووصف الأمين العام الكيميائي عماد حمدي في بيان ــ تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه ــ الهجومَ بالعمل الإرهابي الجبان الذي يُراد به إركاع الشعب الليبي وسيطرة الجماعات الإرهابية على الدولة الليبية،بعد إستهدافها لمواقع العمل والإنتاج خاصة قطاع النفط بإعتباره من القطاعات الحيوية والإستراتيجية.

ودعا حمدي الشعب الليبي لتوحيد الصفوف ونبذ الفُرقة ،والتفاهم والتصالح من أجل ليبيا إلى أن تستقر أوضاعها وترسيخًا لدولة المؤسسات والقانون والتي بها يهزم الليبيون عدوهم الذي استهدف بلادهم ومقدراتهم ،ومن أجل والوقوف ضد المجموعات الإرهابية.

وطالب الأمين العام الجهات المختصة إلى سرعة ضبط الجناة ومحاكمتهم، كما تقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا، متمنياً للمصابين سرعة الشفاء.

وأعلن أن الإتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات يعلن تضامنه الكامل مع ليبيا حكومة وشعبا وجيشا وعمالا في مواجهة الإرهاب، وفي معركة التحرير والتنمية. (وال – القاهرة) ع ع / هــ ع

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