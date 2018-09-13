تفاصيل المبادرة الوطنية الجديدة للسلم في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

أعلنت هيئة المجموعة الليبية للسلام التي تجمع ممثلين عن ثوار 17 فبراير وقيادات من النظام السابق لمعمر القذافي وعملية الكرامة عن مبادرة وطنية للسلم في ليبيا .وترتكز المبادرة الجديدة على تشكيل حكومة كفاءات وتكوين مجلس رئاسي وعقد مؤتمر وطني للمصالحة وحل التشكيلات المسلحة وتنظيم انتخابات نيابية ورئاسية .

وقال رئيس المجموعة الليبية للسلام يوسف كاشونة الممثل لمجموعة من قيادات النظام السابق في ليبيا في مؤتمر صحفي مشترك عقد في تونس مع ممثلين من تيارات مجتمعية مختلفة لطرح المبادرة أن الخطة المقترحة للحل في ليبيا تتعلق ” بمبادرة وفق رؤية علمية وعملية تأخذ بعين الاعتبار كافة العوامل الداخلية في البلاد “.

وأكد كاشونة أن ” هذه المبادرة التي تجمع قيادات من عملية الكرامة ومن النظام سابق وثوار 17 فبراير ،تنطلق من صرخات المواطنين و دموع الفقراء والنازحين ومن براثن الفساد والارهاب”.

وأفاد نفس المتحدث أن وجود ممثلين عن كل الأطياف المحلية في ليبيا يعطي للمبادرة في حد ذاتها صورة مصغرة عن امكانية اقرار مصالحة داخلية محلية بين كل الليبيين عبر حوار ليبي ليبي .

وتلى باسم عاشوري عضو المبادرة ممثلا لثورا 17 فبراير نص المبادرة والخطوات الأربع التي تتأسس عليا وهي انهاء الحرب وحل التشكيلات المسلحة كخطوة أولى لاستباب الأمن وتفويض صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي الى رئيس حكومة أزمة تتشكل من الكفاءات والشخصيات الوطنية .

وأكد عاشوري على عقد ملتقى للمصالحة الوطنية تحضره كل القوى السياسية والاجتماعية للاتفاق على مشروع وكني وميثاق سياسيا شامل للمصالحة ، وتكوين مجلس رئاسي انتقالي” .

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