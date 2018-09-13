وزير الدفاع التركي: أي عملية عسكرية في إدلب ستقود المنطقة لكارثة

العنوان-أنقرة

نسبت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن وزير الدفاع خلوصي أكار قوله إن أي عملية عسكرية في إدلب السورية ستقود المنطقة لكارثة.

وأضاف أن تركيا تعمل مع روسيا وإيران وحلفاء آخرين على تحقيق الاستقرار في إدلب ومنع وقوع مأساة إنسانية هناك.

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