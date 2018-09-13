روسيا تقترح ممرا جديدا عوضا لقناة السويس

ايوان ليبيا – وكالات

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء، شركاء روسيا إلى استخدام طريق الملاحة الشمالي في تجارتهم بين آسيا وأوروبا، والذي تستغرق الرحلة عبره وقتا أقل مقارنة بمسارات تقليدية.

وجاءت الدعوة خلال كلمة للرئيس بوتين في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية، والذي يشهد مشاركة دولية واسعة، لاسيما من الصين وكوريا الجنوبية واليابان بحكم الموقع الجغرافي.

وأضاف بوتين أن إبحار أول سفينة نقل حاويات عبر الممر الشمالي مؤشر على وجود طلب لهذا المسار، الذي يختصر فترة الشحن من آسيا وأوروبا إذا ما قورن بفترة الشحن عبر قناة السويس.

وتنمية الممر الشمالي تأتي ضمن خطة استراتيجية لروسيا تهدف لتطوير منطقة القطب الشمالي، وينظر إلى الممر كمسار بديل عن قناة السويس ممر العالم الجنوبي.

وفي 23 أوت، أطلقت “ميرسك”، أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، أولى الرحلات عبر الممر الشمالي، ومن المفترض أن تصل السفينة إلى ميناء بريمرهافن في شمال ألمانيا بتاريخ 22 سبتمبر الجاري. وتستغرق الرحلة من آسيا إلى أوروبا عبر الممر الشمالي بالمتوسط 23 يوما، أما عبر قناة السويس فنحو 34 يوما، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست”.

ووصفت “واشنطن بوست” طريق الملاحة الشمالي في تقرير نشرته مؤخرا “بقناة السويس الروسية”، مشيرة إلى أن روسيا تسعى إلى تحويل الممر إلى منفذ رئيسي للملاحة بالقطب الشمالي، والذي من المتوقع أن يصبح منطقة اقتصادية روسية مماثلة لـ”قناة السويس” المصرية، مع بدء ظاهرة الاحتباس الحراري وذوبان الجليد.

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