البحرية المصرية والباكستانية تنفذان تدريبا مشتركا بالبحر المتوسط

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والباكستانية، تدريب بحرى عابر بنطاق البحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال زيارة السفينة الحربية الباكستانية (SAIFPNS) إلى جمهورية مصر العربية، فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة.

وتضمن التدريب تنفيذ تشكيلات إبحار، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، والتدريب على تبادل وإقلاع وهبوط طائرات الهليكوبتر علي أسطح الوحدات البحرية المشاركة للجانبين وتنفيذ تمارين المواصلات الإشارية نهاراً وليلاً.

يهدف التدريب إلى توحيد المفاهيم العملياتية ونقل وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية المختلفة بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن البحرى بالمنطقة .

وعلى هامش فعاليات التدريب قام قائد السفينة وعدد من أفراد الطاقم والملحق العسكرى الباكستانى بوضع إكليـل مـن الزهور على قبـر الجندى المجهول بالإسكندرية.

