جواز السفر الإماراتي.. الأول عربيا والتاسع عالميا

أظهرت مؤشرات جديدة لقائمة أقوى جوازات السفر العالمية، احتفاظ سنغافورة بالمركز الأول بدخول 166 دولة دون تأشيرة مسبقة، بينما حققت الإمارات إنجازا ضخما على المستويين العربي والدولي.

ويعتمد مؤشر “باسبورت إندكس” على عدد الدول، التي يمكن أن يدخلها حامل جواز السفر بدون الحصول على تأشيرة أو الحصول عليها عند الوصول.

وحلت سنغافورة في المركز الأول، بجواز سفر يتيح زيارة 166 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، بينما تقاسمت ألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا ولوكسمبورغ والنرويج وهولندا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة المركز الثاني.

وتقاسمت إيطاليا وفرنسا وإسبانيا واليونان والبرتغال واليابان وأيرلندا وكندا المركز الثالث، بينما تشاركت كل من سويسرا وبلجيكا والنمسا وهنغاريا والمملكة المتحدة المرتبة الرابعة، بينما تقدم جواز سفر دولة الإمارات إلى المركز التاسع، لتتصدر المركز الأول بين الدول العربية، ويسمح الجواز الإماراتي لحامله زيارة 157 دولة، دون تأشيرة مسبقة، وفق التصنيف الجديد.

