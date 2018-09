بوتن: روسيا مسالمة وليس لدينا مخططات عدوانية

تفقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الخميس، المناورات العسكرية التي تعتبر الأضخم في تاريخ روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، ويشارك فيها أكثر من 300 ألف جندي، وتحظى هذه المناورات بمراقبة دولية واسعة.

وخلال حديثه في ميدان رماية في منطقة تشيتا، المتاخمة للحدود مع الصين، أشاد بوتن بالجنود بسبب أدائهم “الرفيع المستوى” وأصر على أن المناورات الحربية لا تستهدف أي بلد آخر، وفق ما أوردت “أسوشيتد برس”.

وقال بوتن إن “روسيا أمة مسالمة … ليس لديها أي خطط عدوانية”.

وشارك الجيش الصيني في المناروات، وقالت وسائل الإعلام الصينية عن مشاركة جيش التحرير الشعبي في التدريبات بأنها أكبر إرسال على الإطلاق للقوات للخارج من أجل مناورات.

