هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرية الوادي الأحمر التي شيدتها هيئة مقاومة الجدار ولجان المقاومة الشعبية قبل يومين في إطار الجهود لحماية تجمع الخان البدوي شرقي القدس، الذي تنوي إسرائيل هدمه.

وقال نشطاء إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت منطقة الخان، واقتحمت المنازل المتنقلة التي جرى بناؤها ونقلتها من المنطقة على متن شاحنات.

وأعلنت القوات الإسرائيلية قرية الخان الأحمر منطقة عسكرية مغلقة ومنعت وصول النشطاء والمتضامنين إلى القرية بعد إغلاق كافة مداخلها.

The post الجيش الإسرائيلي يهدم “الوادي الأحمر” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية