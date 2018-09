دافعت زعيمة حكومة ميانمار، أونغ سان سو تشي، الخميس، عن الانتهاكات التي ترتكبها سلطات بلادها بحق الصحفيين اللذين حاولا تغطية الجرائم التي ترتكب بحق أقلية الروهينغا المسلمة.

وقالت خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في هانوي إن صحفيي “رويترز” يمكنهما الطعن على الحكم بسجن 7 سنوات، مؤكدة أن قضيتهما لا تتعلق بحرية التعبير.

وأضافت: “أتساءل عما إذا كان كثير من الناس قد قرأوا حقا ملخص الحكم الذي لا علاقة له بحرية التعبير على الإطلاق، إنه يتعلق بقانون الأسرار الرسمية”.

وصدرت إدانات دولية لسجن صحفيي وكالة “رويترز” وا لون (32 عاما) وكياوسوي أو (28 عاما) بعد إدانتهما، الأسبوع الماضي، بانتهاك قانون الأسرار الرسمية، لكن الصحفيين أكدا أنهما لم يرتكبا أي جريمة.

وكان الصحفيان يحققان في مجزرة راح ضحيتها 10 من مسلمي الروهينغا في قرية اين دين بولاية راخين، العام الماضي، خلال عملية عسكرية استهدفت مسلحين من الروهينغا.

The post زعيمة ميانمار: قضية صحفيي “رويترز” لا تتعلق بحرية التعبير appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية