رد آخر وزراء القذافي على تصريحات سلامة

ايوان ليبيا – وكالات

أكد آخر “أمين” وزير تعليم في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي، د. عبد الكبير الفاخري، أن الترتيبات الاقتصادية التي تحدث عنها المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة ليست إلا ذر للرماد في العيون.

وقال الفاخري في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “غسان سلامة يصرح أن ترتيبات أمنية سيتم تنفيذها ستبهر الجميع وأنه سيعلن المرة القادمة من يقصف مطار معيتيقة ويمنع المرضى وكبار السن من استعمال الطائرات لتسهيل تنقلهم إلى مدن ودول أخرى”.

وأضاف “لكن غسان سلامة يعلم أن المشكلة في ليبيا هي عدم وجود دولة تستطيع تنفيذ هذه الترتيبات واحتكار استخدام القوة، وأنه ما لم يتم نزع سلاح الميليشيات وقيام جيش حقيقي وأجهزة أمن قوية فأن أهلنا في طرابلس وكل الليبيين لن ينعموا بالأمن والحياة الكريمة”.

وتابع الفاخري “أن هذه الترتيبات ما هي إلا در للرماد في العيون من أجل استمرار إدارة الأزمة وليس حلها، ويمكن أن يفي سلامة بوعده ويحدد من يقتل الحياة في كل ليبيا، لكن ذلك لن يرجع الضحايا ولن يشفي الجرحى ولن يشعل شمعة في سماء الوطن المظلم”.

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