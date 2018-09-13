المملكة المتحدة ترحب بقرار فرض عقوبات دولية على الجضران

لندن 13 سبتمبر 2018 (وال) – رحبت المملكة المتحدة بالجهود المُشتركة في مجلس الأمن لفـرض العـقـوبات الـدولية على المدعو ابراهيم الجضران.

وشدتت المملكة بحسب منشور على صفحة السفارة البريطانية في طرابلس، على ضرورة مُحاسبة كل من يُهدد أمن واستقرار ليبيا.

الجدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي، قرر إضافة اسم المدعو ابراهيم الجضران إلى قائمة العقوبات الدولية.

ووفق بيان صادر عن لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، فإنه وجهت إلى الجضران تهم القيام بأعمال تزعزع أمن وإستقرار ليبيا ،وتخرق قرارات المجلس.

وشملت العقوبات تجميد الأصول المالية له، وحظر السفر، بموجب مواثيق الأمم المتحدة، وقرار المجلس 1970 لعام 2011. (وال – لندن) هــ ع

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