ضبط الجيش اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية، غرفة اتصالات وعمليات للحوثيين تحت الأرض في محافظة صعدة، في ظل التقدمات العسكرية التي يحققها الجيش اليمني في المحافظات.

وذكرت مصادر، أن غرفة الاتصالات والعمليات التي اتخذتها الميلشيات لتنفيذ عملياتها العسكرية والتواصل مع عناصرها في الجبهات، وكمقر لاجتماع قياداتها، كانت تحت الأرض ومتصلة بأحد الكهوف الجبلية، وهي مكونة من 5 غرف، كل غرفة كانت تنفذ فيها مهام معينة.

وأكدت أنه عثر في الداخل على أجهزة اتصالات وموصلات لاسلكية، وأرقام إشارات وشفرات كانت الميليشيات تستخدمها بين عناصرها، كما عثر على منشورات عقائدية وصور لزعماء الميليشيات.

The post ضبط غرفة عمليات للحوثيين تحت الأرض في صعدة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية