تركيا: نعمل مع روسيا وإيران على تحقيق الاستقرار في إدلب

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الخميس، أن أي عملية عسكرية في إدلب السورية ستقود المنطقة لكارثة.

وأضاف أن تركيا تعمل مع روسيا وإيران وحلفاء آخرين على تحقيق الاستقرار في إدلب، لمنع وقوع مأساة إنسانية.

وكانت قيادة الجيش التركي قد طلبت من الجيش السوري الحر أن يرسل إليها تقارير مفصّلة، عن وضعيته العسكرية الحالية، على مستوى التسليح وأعداد الجنود وكميات الأسلحة، تحسباً للتهديدات التي يطلقها النظام السوري، منذ مدة، لاجتياح المحافظة.

