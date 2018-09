نزوح 1.3 مليون أمريكي هربا من إعصار “فلورانس”

يتعرض ساحل الولايات المتحدة الشرقي، الليلة، أو غدا على أبعد تقدير، لإعصار لم تشهد أمريكا أخطر منه منذ 30 سنة تقريبا، إذ لملم 300 ألف من سكان ساحل ولاية “فيرجينيا”، ومليون من ولاية South Carolina المجاورة، ما خف وزنه وغلا ثمنه، وغادروا في اليومين الماضيين، فرارا بالسيارات والطائرات إلى مناطق لا يهددها “إعصار فلورانس”.

والإعصار يبدأ باجتياحات من الرياح عشوائية الاتجاه، سرعتها 220 كيلومتر بالساعة، وقد تقضي على الطاقة ومنشآتها لأسابيع وتدمر البنية التحتية والمنازل والمنشآت، على حد ما نقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن Jeff Byard المسؤول بوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية.

