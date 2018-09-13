ترامب يفرض عقوبات على المتدخلين بالانتخابات الأمريكية

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات ضد أي دولة أو فرد يثبت تدخله في الإنتخابات الأمريكية .

جاء ذلك بأمر تنفيذي وقعه أمس الأربعاء ويقضي بتوجيه أجهزة الإستخبارات الأمريكية بمراقبة محاولات تعطيل المقومات الرئيسية للإنتخابات والإبلاغ عنها .

وأدى هذا القرار إلى بعض الإحباط بين المشرعين خوفا من أن يقوض جهود الكونغرس لردع أي تدخل في الولايات المتحدة من قبل قوى أجنبية، بحسب تقرير لشبكة سي بي إس نيوز.

وقال مستشار الأمن القومي جون بولتون، في مؤتمر صحفي عقب صدور الأمر التنفيذي، إن هذه الخطوة “تهدف إلى بذل جهد كبير لمنع التلاعب الأجنبي” في السياسة الأمريكية ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية.

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