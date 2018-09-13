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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 13 سبتمبر 2018

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :

بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 13 سبتمبر 2018 الساعة 14:00 بعد الظهر القيم التالية :

الدولار الامريكى : 6.110 دينار ليبي

اليورو الاوروبى : 7.113 دينار ليبي

الجنيه الإسترليني : 7.988 دينار ليبي

الجنيه المصري : 0.266 دينار ليبي

الدينار الاردني : 8.637 دينار ليبي

الليـرة التــركية : 0.894 دينار ليبي

1 دينار ليبي : 0.344 دينار تونسي ( في بنقردان)

رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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