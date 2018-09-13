ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :
بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 13 سبتمبر 2018 الساعة 14:00 بعد الظهر القيم التالية :
الدولار الامريكى : 6.110 دينار ليبي
اليورو الاوروبى : 7.113 دينار ليبي
الجنيه الإسترليني : 7.988 دينار ليبي
الجنيه المصري : 0.266 دينار ليبي
الدينار الاردني : 8.637 دينار ليبي
الليـرة التــركية : 0.894 دينار ليبي
1 دينار ليبي : 0.344 دينار تونسي ( في بنقردان)
رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى
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