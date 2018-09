البحرية الإسرائيلية تعتقل 3 صيادين فلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة من صيادي الأسماك الفلسطينيين قبالة ساحل شمال قطاع غزة، بحسب ما أعلن نقابي فلسطيني.

وقال نقيب الصيادين في غزة نزار عياش، في تصريحات، إن قوات البحرية الإسرائيلية اعتقلت الصيادين الثلاثة وهم من عائلة واحدة بعد محاصرة قاربهم قبالة ساحل بحر شمال القطاع، موضحا أن قوات البحرية صادرت القارب الذي كان يعمل على متنه الصيادون بعد اعتقالهم.

وبحسب لجان الصيادين في قطاع غزة فإن قوات البحرية الإسرائيلية اعتقلت منذ بداية العام الجاري أكثر من 50 صيادا خلال عملهم في عرض البحر.

