من فات قديمه تاه.. الخميرة تمنحكِ بشرة مُشرقة

تقضى الكثير من الفتيات سنوات من أعمارهن يعانين من مشاكل ظهور الحبوب والرؤوس السوداء والبثور واضطرابات البشرة الدهنية. يلجأن إلى مئة حل وحل ولا ينجحن، رغم أن الحل بسيط للغاية وموجود داخل كل بيت. اليوم نشرح استخدام الخميرة في علاج مشاكل البشرة والشعر .

تقضى الكثير من الفتيات سنوات من أعمارهن يعانين من مشاكل ظهور الحبوب والرؤوس السوداء والبثور واضطرابات البشرة الدهنية. يلجأن إلى مئة حل وحل ولا ينجحن، رغم أن الحل بسيط للغاية وموجود داخل كل بيت، هذا التقرير يشرح استخدام الخميرة في علاج مشاكل البشرة والشعر.

الخميرة مكون أُستخدم قديمًا في البيوت قبل ظهور ماركات وأدوات التجميل الحديثة، وهي مصدر غني بالفيتامينات والمعادن ومصدر مهم للبروتين، وتحتوى أيضا على فيتامين ب والزنك وتقوم بإفراز الكولاجين وهو العنصر الأساسى لجمال ونضارة البشرة، وللخميرة فوائد كثيرة للبشرة والجسم.

للبشرة

في القدم تم استخدام الخميرة البيرة كمادة متواجدة داخل البيوت وسهلة لعلاج الكثير من مشاكل البشرة؛ فهى تحارب الشيخوخة وعلامات التقدم فى السن وتعمل على انتاج الكولاجين فى الجسم، وتساعد على افراز الدهون بشكل معتدل للبشرة مما يساعد على التخلص من مشكلة جفاف البشرة، وتقضي على الحبوب من خلال تناولها يوميا كل صباح ، فهى تحارب البكتريا المسببة لظهور الحبوب وتطهّر الجسم من السموم الضارة، ولها فوائد أخرى:

– تقلل من ظهور التجاعيد تحت العين وتعمل على نفخها واخفاء الهالات السوداء.

– تحتوى على الزنك الذى يساعد على تفتيح البشرة .

– تُنشط الدورة الدموية وتزيد من ضخ الاكسجين في خلايا البشرة .

– تعقم وتنظف البشرة وتخلصها من الرؤوس السوادء .

– تعالج الخميرة بعض مشاكل البشرة كالحساسية والإكزيما والتهاب الجلد.

– تساهم حبوب الخميرة في امتصاص الزيوت الزائدة من على بشرة الوجه.

– التخلص من البقع الداكنة ومنح البشرة لونا موحدا.

– بوتكس طبيعى لنفخ الخدود وإضفاء اللون الوردي.

– تخفف الالتهابات والاحمرار الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس الضارة.

وإليكِ بعض الوصفات والماسكات بالخميرة لجمال وصحة البشرة:

ماسك الخميرة والعسل والزبادى:

يعرف عن خليط الزبادى بالعسل ترطيبه العميق واعطائه إشراقة طبيعة للبشرة، ويمكن دمج هذا الخليط مع الخميرة ووضعه على الوجه لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء والصابون الطبيعى، ستحصلى بعدها على بشرة نضرة، كررى هذا المسك اسبوعيا وستلاحظىن الفرق على بشرتك.

ماسك القهوة والخميرة وعصير الليمون:

للقهوة فوائدها العديدة للبشرة حيث تقوم بإزالة الجلد الميت والروؤس السوداء. لذا اخلطى القهوة مع القليل من عصير الليمون والخميرة وضعى هذا الخليط وقومى بعمل اسكراب طبيعى لتنظيف الوجه وبعدها اغسليه بالماء.

بهذه الوصفات يمكنك استخدام الخميرة، للحصول على لمسة جمالية على بشرتك، احرصي على شرب المياه بكميات كبيرة يوميًا، مع النوم لعدد ساعات كافي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا