جربي ساندوتش البرجر .. بيتي وصحي!

صدقيني.. الدهون التى تضعينها فى الطعام كل يوم، هي سبب فى إصابتك بالكثير من الأمراض، التي ستلاحق أطفالك من بعدك. نعم يا عزيزتي.. تضعين السمن والزبدة والزيت فى كل وجبة طعام، سواء كانت وجبة فطار أو غذاء، رغم أن الشوي والسلق بديل سهل ويمكن استخدامه دائما. أي طعام يمكن شوية وسلقه وتحضيره بشكل صحي بعيدا عن القلي والتحمير، وحتى نثبت لك صدق هذا الكلام، أقدم لك اليوم طريقة عمل ساندوتش البرجر الصحي، اتبعي الطريقة والخطوات وقدميه لأطفالك على وجبة الغذاء.إليك الطريقة.

صدقيني.. الدهون التى تضعينها فى الطعام كل يوم، هي سبب فى إصابتك بالكثير من الأمراض، التي ستلاحق أطفالك من بعدك. نعم يا عزيزتي.. تضعين السمن والزبدة والزيت فى كل وجبة طعام، سواء كانت وجبة فطار أو غذاء، رغم أن الشوي والسلق بديل سهل ويمكن استخدامه دائما. أي طعام يمكن شوية وسلقه وتحضيره بشكل صحي بعيدا عن القلي والتحمير، وحتى نثبت لك صدق هذا الكلام، أقدم لك اليوم طريقة عمل ساندوتش البرجر الصحي، اتبعي الطريقة والخطوات وقدميه لأطفالك على وجبة الغذاء.إليك الطريقة.

المكونات:

– نصف كيلو لحم مفروم

– كوب شوفان مطحون

– بيضة

– نصف ملعقة ملح

– نصف ملعقة فلفل أسود

– ملعقة صوص ورشستر

– 4 ملاعق مايونيز

– 4 ملاعق كاتشاب

– أوراق خس

– بصلة شرائح

– ثمرة طماطم شرائح

– 4 خبز كيزر بني

– 4 جبنة شيدر

طريقة التحضير:

– اخلطي اللحم مع الشوفان والملح وصوص ورشستر والبيضة معا.

– قومي بتقليب الخليط معا حتى يتحول إلى عجينة.

– شكلي العجينة على شكل دائري.. يمكنك وضع كيس بلاستيكي على غطاء برطمان، ووضع كورة من العجين عليه، حتي يسهل تدويره.

– افرشي ورق زبدة في صينية، وعليه رصي البرجر.

– ادخلى الصينية نصف ساعة فى الثلاجة، حتى تتماسك أكثر.

– بعد مرور الوقت، إذا كان لديك شواية قومي بشوي البرجر على الجهتين ومعه شرائح الطماطم، وإذا لم يكن لديك شواية، هناك طريقة سهلة.. سـخني الفرن جيد، وفي صينية غير لاصقة للطعام، قومي برص البرجر وادخليه الفرن، وبعد مرور 15 دقائق ولعي شواية الفرن، واتركيه 5 دقائق، ثم 5 دقائق أخرى مع تقليبه على الجهة الثانية.

التقديم

حضري العيش الكيزر البني، وابدأي في رص ساندوتش البرجر، ثم الجبنة ثم والطماطم، وادخليه الفرن 4 دقائق أخرى حتى يمتزجان معا ثم اضيفي الخس بعد إخراجه من الفرن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا