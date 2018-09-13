الصين تختار عصام شرف عضوا بالمجلس الاستشاري لمنتدى طريق الحرير

تم اختيار الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، عضواً بالمجلس الاستشاري لمنتدى الحزام والطريق.

وذكر بيان صادر عن مكتب الدكتور عصام شرف، أن ذلك الاختيار جاء بناء على توجيهات الرئيس الصيني شي جين بيينج، خلال منتدى الحزام والطريق، المعروف باسم قمة طريق الحرير الذي عقد العام الماضي، تحت رعاية وبحضور الرئيس الصيني وعدد من رؤساء وممثلي ١٤٠ دولة و٨٠ هيئة دولية.

وأضاف البيان، أن السفير الصيني بالقاهرة سونج أي قوه، قد قام بتسليم الدكتور عصام شرف خطاب الدعوة الرسمية، للانضمام إلى هذا المجلس الذي يضم في عضويته ١٢ عضواً من الشخصيات الدولية البارزة، مثل "بيل ريفيران" رئيس وزراء فرنسا الأسبق و"رومانو برودي" رئيس وزراء إيطاليا الأسبق وغيرهم.

جدير بالذكر، أن هذا المجلس سيقوم باقتراح السياسات التي تدعم مبادرة الحزام والطريق.

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